Le manager de Liverpool Jurgen Klopp a vivement réagi au projet d’expansion de la Ligue des champions à 32 clubs, estimant qu’une augmentation du nombre de matchs « est du grand n’importe quoi ». « J’ai vu encore aujourd’hui que les top clubs souhaitent plus de matchs de Ligue des champions. Je ne suis pas impliqué dans ces plans, mais c’est du grand n’importe quoi », a déclaré Klopp après la victoire des Reds face à Watford (2-0).

Un projet de réforme de la Ligue des Champions présenté au printemps dernier, depuis en suspens, prévoyait d’instituer dès 2024 une C1 avec 4 groupes de 8 équipes, offrant davantage de matchs et donc de recettes aux participants. 24 équipes sur 32 seraient automatiquement reconduites d’une saison sur l’autre, ce qui, pour ses opposants, engendrerait une ligue « fermée », réduisant fortement l’aléa sportif. Klopp a réagi à ce projet en partie face au programme de fin d’année excessivement chargé auquel doit faire face le tenant du titre de la Ligue des champions. Les leaders de la Premier League doivent s’envoler pour le Qatar disputer la Coupe du monde des clubs moins de 24 heures après leur match de Championnat disputé samedi.

Pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Aston Villa, Klopp devra aligner une équipe B demain, l’équipe première étant privilégiée mercredi pour la demi-finale à Doha contre les Mexicains de Monterrey. « Vous aimez nous regarder souffrir. C’est comme ça que ça se passe », a-t-il ajouté, estimant que « tout le monde s’en fout » et que lui « en parle, mais personne d’autre ». « Mais nous ferons ce que nous avons à faire et restons positifs », a-t-il ensuite tempéré.

Plein de sarcasme, il a également critiqué « l’organisation sensationnelle » des Championnats du monde des clubs où cinq matchs sont prévus sur un même stade de Doha. « Tous les matchs se déroulent sur un même terrain et il pleut là-bas. Je ne suis pas sûr que les gens au Qatar sont habitués à la pluie.

On verra l’état du terrain, mais ce sera problématique », a-t-il estimé.