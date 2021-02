Assiste-t-on à une fin de cycle du côté des Reds? Il est probablement encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, l'écurie dirigée par Jürgen Klopp a connu des jours meilleurs dans un passé très récent. Les Liverpuldiens, qui affrontent le RB Leipzig dès mardi en 8es de finale de la Ligue des Champions, ont obtenu plusieurs mauvais résultats en championnat et sont désormais hors de la course au titre, avec des Citizens qui ont 10 points d'avance et deux matchs de moins. Et cet été, il risque d'y voir du changement. Si Thiago Alcantara ne porte pas encore totale satisfaction, Georginio Wijnaldum va lui quitter le club au terme de son contrat avec les Reds. Le milieu de terrain néerlandais est notamment convoité par le Barça, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman se ferait un plaisir de le retrouver. L'occasion idéale pour l'écurie de Premier League d'apporter du sang neuf à l'effectif. Selon Kicker, les pensionnaires d'Anfield sont sur Florian Neuhaus, le milieu de terrain de 23 ans de Gladbach. L'Allemand est l'une des références à son poste, et Liverpool fait partie des écuries intéressées, pour remplacer Wijnaldum, notamment. Sa clause libératoire de 40 millions d'euros en fait un joueur relativement abordable pour les cadors du Vieux Continent, et le Bayern, la Juventus et Manchester City seraient aussi sur le coup. De son côté, le Sun évoque le nom de Rodrigo De Paul, le milieu de terrain de l'Udinese de 26 ans, annoncé du côté de Leeds, l'été dernier. Liverpool a tenté de l'attirer cet hiver, sans succès, et repassera à l'attaque en été, selon la publication anglaise. Un montant situé entre les 30 et 35 millions d'euros pourrait suffire à recruter l'Argentin. Pas de doutes, ça va bouger à Anfield dans les prochains mois.