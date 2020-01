Avec deux nouveaux buts encaissés samedi soir lors de son match nul face à l’Espanyol (2-2, résumé), le FC Barcelone a désormais encaissé 23 buts en 19 rencontres de championnat. A titre de comparaison, c’est près du double du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid qui n’en ont encaissé que 12, soit le meilleur total en Liga cette saison. Ainsi, les dirigeants catalans cherchent des renforts dans le secteur défensif, notamment au poste de latéral droit ou Semedo est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois désormais. Il devrait quitter le club l’été prochain et le FC Barcelone aurait déjà un nom en tête pour lui succéder. Si Emerson a été évoqué ces derniers jours, Sport affirme ces dernières heures que Lukas Klostermann (23 ans) pourrait faire l’objet d’une offre blaugrana lors du marché estival. Ce jeune arrière-droit allemand est titulaire dans la défense du RB Leipzig qu’il a rejoint en 2014. Sous contrat jusqu’en juin 2021, son prix de départ pourrait s’élever à 35 millions d’euros. Outre le Barça, Klostermann serait également suivi par la Juventus Turin et le Bayern Munich.