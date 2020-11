Après deux premières journées encourageantes avec de larges victoires contre Villareal (4-0) et Celta Vigo (3-0), le FC Barcelone reste désormais sur quatre matchs sans victoires en Liga. Des résultats décevants, et des choix qui interrogent déjà concernant Ronald Koeman. Alors qu'Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont peu à peu perdu leur place dans le onze de départ au profit de jeunes talents à l'image de Pedri ou Ansu Fati, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'a toujours pas accordé une chance à Riqui Puig, dont la non-convocation en équipe première fait de plus en plus polémique. Alors que ses remplacements ont largement fait parler lors du match nul du FC Barcelone contre Alavès ce samedi, Ronald Koeman a tenu à défendre ses choix. Interrogé en conférence de presse sur ses choix de remplacements contre Alavès samedi, notamment en ce qui concerne la sortie d'Ansu Fati à un quart d'heure du coup de sifflet de finale alors que ce dernier réalisait de bonnes prestations sur son couloir, Ronald Koeman a tenu à se défendre et faire face aux critiques: «Si vous me critiquez un autre jour pour avoir fait des changements tardivement, aujourd'hui je l'ai fait dès la mi-temps. Je n'étais pas content de notre première mi-temps et il y avait des gens sur le banc avec la capacité de marquer. Je voulais changer les choses pour gagner le match» a ainsi déclaré le technicien néerlandais, dans des propos relayés par Foot Mercato. Il s'agit du pire début de saison du Barça depuis... 2002. Les Catalans possédaient, alors, le même total après autant de journées. À l'époque, l'équipe était déjà dirigée par un Hollandais, en la personne de Louis Van Gaal. Une saison que le Barça avait terminée à 22 points du champion - le Real - à l'issue des 38 journées. Le tout en manquant la qualification en Ligue des Champions et ne validant son billet pour la C3 que grâce à un petit point d'avance sur Bilbao.