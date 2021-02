Ronald Koeman n'est pas le premier à s'en plaindre, L'entraîneur du FC Barcelone a estimé samedi que le calendrier était «trop chargé». Il «tue les joueurs», a lancé le technicien néerlandais avant d'appeler la FIFA et l'UEFA à le réformer. «Il est vrai que pour les grands clubs, le nombre de matchs est très difficile dans chacune des compétitions. Et plus encore en cette période de Covid-19», a-t-il déclaré. «Il faut parler aux joueurs pour savoir comment ils se sentent et parfois ils peuvent se reposer un peu. Nous l'avons fait et nous le ferons à l'avenir», a-t-il ajouté. Le club de Lionel Messi a joué 10 matchs depuis le 1er janvier et a disputé, hier, son 11e en un peu plus d'un mois, dont 10 à l'extérieur. «Nous devons aider les joueurs. J'espère que la FIFA et l'UEFA penseront aux joueurs pour réduire le nombre de rencontres. C'est trop. Ce calendrier tue les joueurs et je ne suis pas le premier à le dire», a encore souligné l'ancien défenseur. «Nous devons mettre fin à cette situation», a-t-il ajouté, assurant qu'«il y a beaucoup de blessures dues à la fatigue et aux déplacements». Par ailleurs, et depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann traverse une période faste avec le FC Barcelone. Déjà décisif à 13 reprises en 2021 - avec 7 buts et 6 passes décisives sur ses 9 dernières titularisations - le Français se trouve en pleine confiance. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Ronald Koeman, qui se montre très élogieux avec son attaquant. «Je me souviens de l'appel que je lui ai passé lorsque j'ai rejoint le Barça. Je lui ai dit que j'avais entièrement confiance en lui. Je sais qu'il n'était pas aussi efficace au début que ces derniers temps. (...) Mais, je n'ai jamais eu de doute à son sujet, car il est très critique envers lui-même. C'est un joueur important et il a toujours travaillé dur pour revenir et trouver le meilleur en lui. Je ne pouvais pas en demander plus», a apprécié le technicien néerlandais.