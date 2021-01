Après une bonne passe, il y a quelques mois, Antoine Griezmann semble avoir replongé dans le doute et était remplaçant, dimanche soir, lors de la rencontre contre Huesca. Le Français est entré en seconde période à la place de Braithwaite, et le Barça s'est finalement imposé sur la plus petite des marges contre son adversaire du soir. Après la rencontre, Ronald Koeman est revenu sur ce choix et assure que cela n'est en rien un message ou un avertissement envers le Champion du monde. «Je fais confiance à tous les joueurs de notre équipe. Si nous choisissons d'avoir trois milieux de terrain, il y a de la place pour trois attaquants. Avec Leo sur l'aile, nous avons choisi quelqu'un qui nous donne beaucoup de profondeur comme Ousmane Dembélé», a expliqué Koeman. «Nous avons opté pour Martin en pointe, car dans ce type de match, un joueur de son style est nécessaire. Cela ne veut rien dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les joueurs pour les nombreux matchs qui nous attendent», a-t-il précisé.