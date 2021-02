Après le naufrage du Barça face au PSG (1-4), l'entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, a quasiment rendu les armes sur cette confrontation avant la manche retour au Parc des Princes le 10 mars. «Ils ont prouvé avoir une équipe plus complète que la nôtre. Il faut l'accepter, et continuer sur le bon chemin, améliorer des choses. On savait que cela pouvait nous arriver, on jouait contre une grande équipe, de par ses joueurs, son expérience récente... On le savait. Il reste encore un match, mais après un 4-1 à la maison... Je ne vais pas vous mentir, nos chances sont très réduites. Nous sommes sur le bon chemin pour changer les choses, ce match a prouvé qu'il nous manque des choses pour être au meilleur niveau de la Ligue des Champions», a commenté le technicien néerlandais pour Movistar. Un discours lucide, mais qui ne devrait pas être apprécié en Catalogne.