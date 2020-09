Le mercato estival a débuté depuis maintenant plusieurs semaines et le FC Barcelone espère bien profiter de cette fenêtre de tir pour se renforcer. Le club catalan serait notamment à la recherche d’un attaquant et plusieurs noms sont évoqués par la presse étrangère. Associé depuis plusieurs mois à la formation blaugrana, Lautaro Martinez serait toujours la grande priorité, même si ce dossier s’éternise en raison des exigences de l’Inter. De ce fait, Ronald Koeman continuerait de surveiller d’autres profils à l’instar de Memphis Depay ou encore de Sadio Mané. Mais un autre joueur de Liverpool aurait tapé dans l’œil du technicien néerlandais. Selon les informations du Sunday Express, Ronald Koeman voudrait bien piocher du côté de Liverpool. Il voudrait frapper un grand coup et aurait coché le nom de Mohamed Salah, auteur d’un triplé ce samedi face à Leeds lors de la première journée de Premier League. Le jouer égyptien âgé de 28 ans serait la cible principale du technicien néerlandais qui cherche à renforcer son attaque lors de ce mercato estival. Toutefois, le média anglais indique que ce dossier s’annonce compliqué pour le FC Barcelone qui doit lever des fonds pour passer à l’offensive.