Le Chabab de Belouizdad tient une nouvelle recrue. Depuis samedi soir, les Rouge et Blanc comptent dans leur effectif l’attaquant ivoirien de Séwé Sports de San Pedro, Kouame Noël N’Guessan, signataire d’un contrat de 3 ans. Le joueur, qui évolue comme attaquant de couloir, a été mis à l’essai pendant quelques jours, avant que l’entraîneur, Abdelkader Amrani, ne décide de le maintenir. Dans sa déclaration sur la page officielle du club, après sa présentation, N’Guessan s’est dit « heureux » d’avoir paraphé son contrat promettant de faire tout ce qui est en son possible afin de répondre favorablement aux attentes du staff technique, des dirigeants et des supporters. «Le CRB veut jouer les premiers rôles et met, pour cela, tous les moyens. C’est dans cette perspective que j’ai été recruté et je dois donc me donner à fond pour apporter ce plus escompté», a-t-il dit. Le joueur ivoirien de 22 ans vient s’ajouter à Merbah et Gasmi (NAHD), Kheiri (WAT), Ziti (CABBA), Khali, Tabti et Belahouel (USMBA) ainsi que Aiboud (ESS). Malgré ces arrivées, le recrutement au Chabab n’est pas encore clos. Amrani veut recruter un attaquant de pointe et un milieu de terrain récupérateur. Dans son effectif, il ne dispose que d’un seul joueur dans les deux postes, à savoir Ahmed Gasmi et Billel Tariket, ce qui est «peu» pour une équipe engagée cette saison sur trois fronts, à savoir le championnat, la coupe d’Algérie et la coupe de la CAF. Par ailleurs, et concernant le dernier stage de préparation, celui qui devait se dérouler en France n’est pas définitivement annulé. La direction du club étudie le fait de le programmer mais en l’écourtant, étant donné que l’équipe jouera le 10 du mois prochain le match-aller du tour préliminaire de la coupe de la CAF, à 20h au stade du 5-Juillet, face à CotonTchad. Faute de quoi, les Belouizdadis effectueront l’ultime stage au niveau de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et restauration (ESHRA) de Aïn Benian.