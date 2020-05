Le milieu de terrain Hamza Koudri a été élu meilleur joueur de l'USM Alger pour la saison 2019-2020, après s'être adjugé le plus gros ratio de voix lors du suffrage organisé par le club sur Instagram, et auquel ont été associés les supporters. Koudri était en compétition avec le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche et le virevoltant ailier gauche Abdelkrim Zouari. «Je suis heureux de cette consécration et je remercie l'ensemble des personnes qui ont voté pour moi, ainsi que les administrateurs qui ont eu l'idée d'organiser ce sondage. Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille de l'ancien joueur, Hamid Bernaoui, et celle du fidèle supporter Chérif en espérant que Dieu le Tout-Puissant leur donne le courage de surmonter ces douloureuses épreuves» a déclaré Koudri au site officiel du club, juste après sa consécration. Le joueur, dont le contrat arrive à terme à la fin de la saison en cours, n'a pas encore tranché sur son avenir, et attend de rencontrer ses dirigeants pour voir plus clair.