L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a affirmé que son équipe se déplacera, aujourd’hui, au stade Omar Hamadi à Alger avec « l’intention de revenir avec un résultat positif face à l’USM Alger qui demeure un rude rival ». « L’objectif de ce déplacement est de réaliser un départ qui nous aidera à accomplir une saison meilleure que la précédente en dépit de la force de l’équipe adverse », a déclaré Kouki lors d’une conférence de presse. Le technicien tunisien s’est dit confiant dans son groupe après 5 matchs amicaux disputés en deux mois ayant révélé une « disponibilité relative » pour entamer la saison et pas seulement la rencontre de samedi, estimant que l’équipe adverse a l’avantage d’avoir joué 90 minutes officielles (finale de la supercoupe) qui diffèrent des matchs amicaux. A une question sur l’impact de la défaite de l’USMA lors de cette Supercoupe et du départ de son coach, Kouki a estimé que la défaite « pourrait être à l’origine d’une forte réaction des joueurs susceptible de leur être bénéfique », assurant que « la seule chose sur laquelle nous allons compter sera notre présence sur le terrain ». Le coach sétifien a affirmé n’avoir encore pas arrêté la liste définitive des joueurs à aligner estimant que les éventuelles défections de certains joueurs n’impactera pas la performance de la sélection du Black Eagles ajoutant que les absences peuvent même révéler de nouveaux talents. L’ESS évoluera, aujourd’hui, sans les services de son défenseur Aymène Biaz, tandis que la participation du capitaine Akram Djahnit, de l’ivoirien Malick Touré, des deux défenseurs Laâribi et Barbache (blessés) et de l’attaquant Lehbib Bouguelmouna (raisons privées) sera tranchée vendredi.