L'Etoile sportive du Sahel a démenti, jeudi dernier sur sa page officielle Facebook être en négociations avec l'entraîneur tunisien de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne) Nabil Kouki. Le club de Sousse a souligné que la rumeur qui circule selon laquelle l'Etoile est en contacts avec Nabil Kouki est fausse, précisant que le comité directeur est soucieux d'informer les supporters, de toutes ses activités sur les réseaux sociaux. Une radio locale avait rapporté mercredi que le technicien tunisien est actuellement en «négociations avancées», pour diriger la barre technique, de l'ES Sahel (Ligue 1/ Tunisie).

Kouki (50 ans), qui avait rejoint Sétif au mois d'octobre 2019, en remplacement de Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en championnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au classement, terminant la saison 2019-2020, définitivement arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19, à la troisième place derrière le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger.

En coupe d'Algérie, l'ESS est toujours en course pour se qualifier au dernier carré. Elle devait affronter son voisin le CABB Arréridj en quarts de finale (retour), après avoir fait match nul 1-1 à l'aller à Bordj. La Fédération algérienne (FAF) est dans l'attente de la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour se prononcer sur la suite à donner à l'épreuve populaire.

L'ES Sahel est dirigée actuellement par le coach Nawfel Chebil. Depuis leur retour de la compétition le 3 août dernier, les étoilés ont remporté un nul face au leader, l'Esperance sportive de Tunis, occupant ainsi après 20 journées, la 4e place du classement général de la Ligue 1,avec 34 points. R. S.