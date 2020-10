Après son retour en Algérie, après plusieurs mois chez lui en raison de la fermeture des frontières, l'entraîneur tunisien, Nabil Kouki, s'est rendu au siège de son club l'ES Sétif. L'entraîneur, qui a mis à l'oeuvre de bons talents depuis son arrivée et réussi à remettre l'équipe des Hauts-Plateaux sur les rails, a prolongé son contrat d'un an. Kouki, qui avait plusieurs offres en Tunisie au Maroc et même au Qatar, a décidé de rester et de prolonger son bail comme l'a annoncé le club via sa page officielle sur Facebook. Le technicien en question avait, avant même sa signature, annoncé qu'il ne quittera pas l'Entente.