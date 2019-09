Satisfait des débuts du Brésilien en Bavière, l’entraîneur du Bayern Munich Niko Kovac a confié tout le bien qu’il pensait de son meneur de jeu Philippe Coutinho. Le technicien croate se montre séduit et voit déjà grand pour son nouvel élément, capable de hisser le club bavarois encore plus haut. Et ce malgré un échec cuisant au FC Barcelone. « Il a montré hier soir (mercredi, contre l’Etoile Rouge de Belgrade, 3-0) ce qu’il est capable de faire avec le ballon, a savouré Kovac en conférence de presse. Il voit des choses que beaucoup ne voient pas. Vous pouvez voir que ses coéquipiers sont à son écoute. Il a montré ce qu’il peut faire et confirmera cela les prochaines semaines. » Prêté avec option d’achat (120 millions d’euros) en Allemagne, l’ancien joueur de Liverpool a récemment jeté le flou sur son avenir, préférant se focaliser uniquement sur le présent et ses performances actuelles.