Krimo Bernaoui est devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de volley-ball, en remplacement du Cubain Raul Diago Izquierdo, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de la discipline (FAVB) sur sa page officielle Facebook. « Le président de la FAVB Mustapha Lemouchi a procédé, au centre de regroupement des équipes nationales de Souidania, à l’installation du nouvel entraîneur en chef Krimo Bernaoui, en remplacement du Cubain Raul Diago Izquierdo, en présence des athlètes, du staff technique et médical, de l’administrateur ainsi que le DTN de la fédération », a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Le technicien cubain, installé dans ses fonctions en avril dernier, s’était engagé avec la FAVB pour un contrat renouvelable qui courait jusqu’au 31 décembre prochain.

Sous sa houlette, le Six national s’était classé à la 3e place au dernier championnat d’Afrique des nations 2019 disputé en juillet dernier à Tunis, après sa victoire en match declassement face à l’Egypte

3 sets à 1. Premier chantier de Bernaoui : la préparation du tournoi pré-olympique prévu au Caire du 6 au 12 janvier 2020, qui réunira, outre l’Algérie, l’Egypte (pays hôte), le Botswana, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Niger. Bernaoui (52 ans), ancien international algérien, est considéré comme l’un des meilleurs volleyeurs algériens depuis l’indépendance. Champion d’Afrique avec l’équipe nationale en 1991, il décrocha la même année la médaille d’or aux Jeux africains disputés au Caire. Lors des jeux Olympiques JO-1992 de Barcelone, il figurait dans la liste des joueurs de l’EN, classée à la 12e place au terme du tournoi.