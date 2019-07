Kwesi Appiah, sélectionneur du Ghana, a indiqué lors de la conférence de presse, hier, que les Aigles de Carthage et les Black Stars partent à chances égales pour le match de ce soir et que le public présent et les deux protagonistes vont offrir au public présent un bon spectacle. Selon lui, l’élimination prématurée du Maroc, de l’Egypte et du Cameroun met la pression sur les Ghanéens, mais ses joueurs savent comment gérer cette situation. Appiah a ajouté que la Tunisie est une sélection qui mérite le respect malgré les prestations en demi-teinte livrées lors du premier tour. Il a ajouté que l’adversaire a sûrement tiré des leçons du premier tour et que les Tunisiens vont montrer un autre visage face au Ghana. Kwesi Appiah a affirmé que le Ghana a, certes, un avantage historique sur la Tunisie mais un sélectionneur qui se respecte doit accorder à chaque match l’importance et le respect qu’il mérite.