De l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis, la crise sanitaire du coronavirus est toujours incontrôlable. Les cas ne cessent de grimper en flèche et forcément, cela jette un froid sur l’organisation de l’US Open. Du 31 août au 13 septembre prochain, le Grand Chelem américain doit se tenir du côté de New York, mais en raison de la situation actuelle, ainsi que de l’enchaînement avec Roland-Garros, de nombreux joueurs pourraient faire l’impasse sur l’US Open. Cela sera notamment le cas de Nick Kyrgios. 40e joueur mondial, l’Australien a annoncé sa décision de ne pas disputer ce tournoi. Nick Kyrgios ne sera donc pas à l’US Open. Et dans des propos rapportés par L’Equipe, l’Australien a expliqué son choix, évoquant notamment la crise sanitaire actuelle : « Je ne jouerai pas cette année à l’US Open. Cela me fait mal au fond... Mais je fais cela pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d’Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous. »