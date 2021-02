Fraîchement inaugurée, l'académie de football de Sidi Bel Abbès passe à l'action. Dans ce sillage, elle vient de ratifier un accord avec une école privée pour assurer le suivi pédagogique des jeunes talents en formation. C'est ce qu'a indiqué la direction de l'école. La même source a souligné que «dans le cadre de cet accord signé avec l'école valeurs civilisationnelles de Bel Abbès, le suivi pédagogique des cycles moyen et secondaire sera assuré pour 57 footballeurs en herbe justifiant les niveaux de 2e, 3e et 4e année moyenne et 1ère année secondaire», ajoutant que «les cours seront coordonnés suivant le programme d'enseignement du ministère de l'Education nationale, a-t-on souligné, relevant que les élèves provenant de différentes wilayas du pays ont été inscrits au niveau de la direction locale de l'éducation. En ce moment, les cours sont adaptés et présentés de manière intensive aux élèves, avec l'encadrement de professeurs, en adéquation avec le programme des entraînements, le but étant d'allier les études et le sport. L'académie de football des jeunes talents de Sidi Bel Abbès, inaugurée en début février en cours par le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, compte à son lancement, 57 joueurs sélectionnés par la direction technique de la FAF en coordination avec les ligues de wilayas et régionales à travers le pays. La Fédération compte amplement sur ce genre de centres de football pour récolter les fruits de la formation, notamment pour la catégorie minimes, en vue de renforcer les rangs de la sélection nationale des moins de 17 ans après la fin de la période de formation. L'on songe d'ores et déjà aux jeunes talents. À l'instar du reste du pays, la wilaya de Sidi Bel Abbès n'est pas en reste en ouvrant les portes d'une nouvelle infrastructure dédiée, exclusivement, à la formation. Lorsqu'il avait donné le coup d'envoi à l'académie des jeunes talents, le président de la FAF affirmait que «cette infrastructure représente un acquis important pour l'avenir du ballon rond et un gisement actif pour la promotion des talents à travers l'ensemble du territoire national. Dès son lancement, elle regroupera 57 joueurs sélectionnés par la direction technique de la FAF avec le concours des ligues de wilayas et régionales à travers le territoire national», a indiqué la même source révélant que «la Fédération algérienne de football mise énormément sur le fruit du centre de formation pour renforcer les rangs de l'Equipe nationale des moins de 17 ans». Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ayant pris part à l'inauguration à l'académie de Sidi Bel Abbès, a mis en valeur «les efforts déployés, localement, pour créer ce genre d'établissements sportifs de formation de jeunes talents», avant de faire un saut à Oran. Il a appelé au renforcement des opérations de formation au niveau de ce centre à travers la sélection des jeunes talents dans l'ensemble du territoire national et à leur offrir une formation de qualité pour faire de l'Algérie un modèle de choix dans ce domaine.