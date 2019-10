«La ville d’Oran mérite d’avoir au moins deux clubs dans la cour des grands. Cela nous motive à tout faire pour retrouver notre place parmi l’élite dès la saison prochaine », a déclaré à l’APS, Houari Benamar,

manager général de l’ASMO. Les ambitions des gars de M’dina J’dida risquent néanmoins d’être confrontées au pertinent problème financier dont souffre le club, a reconnu son manager général qui déplore l’« indifférence des autorités locales ». « Un club comme le nôtre, qui est réputé pour être un véritable pourvoyeur de talents dont profitent pratiquement tous les clubs de l’élite, mérite une attention particulière des autorités locales », a-t-il encore souligné. A cause justement de ses problèmes financiers, le deuxième club phare d’El-Bahia a débuté tardivement la préparation d’intersaison qu’il avait d’ailleurs effectuée sur place à Oran. Malgré cela, l’équipe qu’entraîne Salem Laoufi depuis la mi-saison dernière est en train de réussir des résultats probants lui permettant de postuler à l’un des quatre billets donnant accès en Ligue 1.

« Notre parcours aurait pu être meilleur si nous étions dans de meilleures dispositions, notamment sur le plan financier. Pas plus tard que samedi dernier, nous avons raté la victoire sur le terrain de l’USM Harrach, mais ça reste un bon point de pris », a conclu Houari Benamar, qui table sur la réception de l’USM Annaba, lors de la prochaine journée pour s’approcher davantage des quatre premières places. Après huit journées de compétition, les Vert et Blanc pointent à la sixième place en compagnie du DRB Tadjenanet et du RC Arba avec 12 points, à deux longueurs des quatrièmes RC Relizane et JSM Skikda.