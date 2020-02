L’ASM Oran a raté une belle opportunité pour s’installer parmi le quatuor de tête et conforter par là même ses chances d’accession en Ligue 1 après sa défaite à domicile samedi face à la JSM Béjaïa (1-2) pour le compte de la 17e journée de la Ligue 2, dans un match que les Oranais ont joué avec leur équipe réserve. Et pour cause : un bras de fer s’installe depuis la semaine dernière entre les joueurs de l’équipe première et la direction du club, entraînant le boycott de la partie par les protégés de l’entraîneur Salem Laoufi qui a, à son tour, quitté le stade Habib-Bouakeul peu avant la partie face aux Béjaouis. A l’origine de ce bras de fer, la montée au créneau des joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière, eux qui n’ont pas perçu six mensualités depuis le début de cet exercice, a-t-on appris de l’entourage du club. Et même si les dirigeants se sont empressés pour tenter de convaincre le capitaine d’équipe Tayeb Berramla et ses coéquipiers de revenir à de meilleurs sentiments et jouer ce match face à la JSMB, alors qu’ils restaient sur deux victoires de rang, leurs tentatives ont été vouées à l’échec.

En plus, les choses se sont envenimées davantage la veille de la partie, lorsque les dirigeants ont ordonné aux joueurs résidant hors d’Oran de quitter leur lieu d’hébergement que leur a loué la direction, révèle-t-on de même source, ajoutant que la direction de la formation de « M’dina J’dida », saisira la LFP au sujet de « l’illégalité de la grève enclenchée depuis le milieu de la semaine passée par les joueurs ». Alors que tout le monde à Oran tablait sur le retour de l’ASMO parmi l’élite en fin de saison, profitant de l’augmentation à quatre du nombre de clubs qui accéderont en Ligue 1, les interminables problèmes financiers du club sont en train de tout remettre en cause, déplorent les proches de cette formation, regrettant au passage l’attitude des supporters « qui n’assistent que par quelques dizaines aux rencon-tres de leur équipe à domicile depuis le début de cet exercice ».