Les prochains Jeux africains de la jeunesse, prévus à Addis-Abeba en 2022 ont été au menu des entretiens à Alger entre le président de l'Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA) Mustapha Berraf et l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie, Assegid Nabiat Getachew. Tenues au siège annexe de l'ACNOA à Alger, les discussions entre les deux hommes ont porté «sur les étapes prochaines de coopération et d'échanges, en particulier l'assemblée générale extraordinaire et les Jeux africains de la jeunesse qui se tiendront à Addis-Abeba respectivement en décembre 2020 et en 2022», a indiqué un communiqué de l'instance africaine. L'ambassadeur éthiopien a exprimé «sa disponibilité à accompagner toutes les actions et initiatives menées par l'ACNOA», ajoute le communiqué. «Les entretiens très fraternels se sont terminés par la décision de perpétuer une relation soutenue entre nos deux parties», conclut le document de l'instance africaine.