Hier, était programmée l'audition du directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, par la commission de discipline de la Ligue de football (LFP), au sujet de l'enregistrement sonore le mettant en cause dans une affaire de combine de matchs. Au final, le concerné ne s'est pas présenté. Il a envoyé un certificat médical prouvant son incapacité à se présenter. Il a été représenté par son avocat, qui a affirmé, au sortir du siège de la LFP, qu'il a demandé à ce que l'audience soit reportée, ce qui a été finalement acceptée. Malgré cela, et même si Halfaya s'était présenté, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. «Halfaya Fahd, directeur général du club de l'ES Sétif est suspendu jusqu'à son audition programmée pour la séance du lundi 18 mai 2020 au siège de la Ligue de football professionnel. (Articles 9 et 10 du Code disciplinaire de la FAF) - Procédure provisoire et d'urgence», avait indiqué un communiqué de la LFP, jeudi dernier. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux concerne la période d'avant le déroulement de la

21e journée du championnat de la Ligue 1. C'était lors du déplacement du leader belouizdadi à Chlef, alors que l'US Biskra accueillait l'ES Sétif. Halfaya échafaudait des plans pour truquer les matchs impliquant le CA Bordj Bou Arréridj et l'US Biskra. Juste après la diffusion de cette vidéo, la FAF et le MJS ont condamné ces actes, tout en demandant l'authentification de ce support. Les deux instances dénoncent avec vigueur ces pratiques condamnables. Le MJS a fait état d'une enquête en cours. «Je renouvelle mon engagement à lutter contre la corruption dans le domaine du sport et à la moralisation de la vie sportive», a écrit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi sur sa page Facebook. De son côté, le président de l'Entente sportive de Sétif a réagi en clamant son «innocence». Il a indiqué que l'enregistrement, «faux», serait monté par l'agent d'un joueur, à savoir Nassim Saâdaoui, dans le but de déstabiliser son club. Il a même annoncé avoir déposé plainte au niveau de la brigade cybercriminelle de Sétif. Cette dernière aurait ouvert une enquête. Après l'audition de Halfaya par la commission discipline de la LFP, il faudrait aussi faire de même avec le manager qui était son interlocuteur dans cette fameuse vidéo. De plus, il faut aussi et surtout déterminer la partie qui a mis en ligne cette vidéo. Ce qui ferait donc une enquête complète sur ce cas, tout en attendant bien évidemment les résultats de l'enquête. Ensuite, il va falloir que le procureur général se saisisse de l'affaire et c'est par la suite qu'on pourrait donc parler de sanctions à l'encontre des sujets mis en cause, suite à toute la procédure judiciaire prévue dans ces cas de figure. C'est dire que l'affaire pourrait prendre un peu de temps avant qu'elle ne connaisse son dénouement et les sanctions qui s'ensuivront.