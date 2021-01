«L'année 2021 sera marquée par un jalon majeur pour la gent féminine aveugle, à l'occasion de la tenue du premier Championnat du monde de football de l'IBSA qui aura lieu au Nigeria», a indiqué l'instance internationale, La Fédération internationale de sports pour visuels (IBSA) a annoncé sur son site avoir attribué au Nigeria l'organisation du premier Championnat du monde de football féminin, en novembre 2021. «L'année 2021 sera marquée par un jalon majeur pour la gent féminine aveugle, à l'occasion de la tenue du premier Championnat du monde de football de l'IBSA qui aura lieu au Nigeria», a indiqué l'instance internationale, ajoutant que les inscriptions pour l'événement s'ouvriront bientôt. A côté de ce nouveau challenge, le calendrier des handicapés visuels pour l'année 2021 comprendra plusieurs compétitions de grande envergure, à l'image du Grand Prix mondial à Tokyo, l'Euro Challenge Cup, un tournoi de développement sur invitation pour les nouvelles nations européennes émergentes, et le Championnat d'Europe de D2 en Roumanie. «Par contre, les autres championnats régionaux, initialement prévus pour l'année en cours, sont repoussés à 2022. Ils serviront de qualification pour les Championnats du monde à 16 équipes, programmés désormais en 2023 à l'occasion des Jeux mondiaux de Birmingham», a souligné l'IBSA. En outre, le football aveugle figurera au programme d'événements handisports tels que les Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine (octobre 2022) et les Jeux panaméricains de 2023 au Chili. Le Grand Prix mondial devrait également rester l'un des plus grands événements annuels du calendrier jusqu'en 2024.