Le décès d’Amr Fahmy, ex-secrétaire général de la CAF, a provoqué de vives émotions dans la famille du football africain. Et même au-delà. Depuis dimanche, les hommages affluent. D’anciens collègues à la Confédération africaine de football à la presse en passant par les fédérations sur le continent, les messages se rappellent d’un amoureux du ballon rond. Et aussi d’un véritable combattant contre la corruption. Grand fan d’Al Ahly et membre fondateur des Ultras du club depuis 2007, Fahmy laisse derrière lui une femme et une fille de 3 mois. Florilège de messages d’hommage.