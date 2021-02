La direction de la JS Kabylie a annoncé, hier, l'annulation de l'Assemblée générale des actionnaires, prévue initialement aujourd'hui. Cette AG prévue pour élire un nouveau conseil d'administration et un autre président en lieu et place du controversé Chérif Mellal, comme le réclament les opposants de celui-ci, à l'image de Malek Azlef et Yazid Yarichene. Cette AG n'aura pas lieu sur décision du juge près le tribunal administratif de la ville de Tizi Ouzou. Cette information qui soulage Mellal, ainsi que les joueurs et le staff technique a été publiée, hier, sur la page officielle du club. Le communiqué indiquait en effet que «la justice vient d'annuler l'ordonnance rendue le 18/01/2021 portant désignation d'un huissier de justice pour convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SSPA/JSK pour le 11/02/2021 et ce après le recours introduit a l'encontre de ladite ordonnance par l'avocat du club, Me Boughazi Tayeb en date du 07/02/2021». Ainsi, cette décision du juge intervient pour mettre un terme à une guerre déclarée entre Mellal et ses détracteurs qui l'ont attaqué de façon virulente sur les réseaux sociaux et quelques médias. Ces derniers reprochaient en effet à Mellal ses déclarations intempestives à leur égard mais aussi le fait qu'il n'ait pas tenu ses promesses faites à son arrivée à la tête de la JSK, il y a de cela trois années. L'on se rappelle que Yarichene accusait ouvertement Mellal de n'avoir pas mis de l'argent dans les caisses du club depuis son arrivée malgré ses engagements. Devant la décision de justice qui l'obligeait à organiser une AG, Mellal avait déposé un pourvoi de cassation. La décision du juge avait pour rappel considéré que ce dernier ne détenait pas le nombre d'actions nécessaires pour être à la tête de la SSPA qui est une société commerciale. Pour faire barrage à la décision du tribunal, Mellal a fait appel, considérant que son élection à la tête de la SSPA s'est faite en toute légalité par une assemblée générale. Il affirmait qu'il ne bougerait pas et qu'il ferait tout pour rester à la tête de la JSK. Ainsi, Mellal passera plusieurs semaines sur un fauteuil éjectable suite à cette décision du tribunal administratif d'autant plus que ses adversaires feront tout leur possible afin de l'évincer. Les supporters de la JSK espèrent que leur équipe restera, en parallèle, dans la stabilité en cette période de grandes compétitions. Les Canaris affronteront, en effet, le Stade malien de Bamako en coupe de la CAF, dimanche prochain.