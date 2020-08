L'Assemblée générale élective (AGE) du Comité olympique et sportif algérien (COA), devrait se tenir au début du mois de septembre prochain, a-t-on appris auprès du Bureau exécutif de l'instance olympique. «L'AGE devrait avoir lieu en principe au début de septembre. Le Bureau exécutif se réunira aujourd'hui, pour aborder ce sujet et tracer une feuille de route. Le dépôt du dossier des candidatures est prévu huit jours avant la tenue des élections», a indiqué à l'APS Rabah Bouarifi, membre du Bureau exécutif du COA. Suite à la démission de Mustapha Berraf, la présidence par intérim du COA a été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du Comité et de préparer les prochaines assemblées générales ordinaire et élective. «Le prochain élu à la tête du COA aura à gérer le reste du mandat olympique qui s'étalera jusqu'après les jeux Olympiques JO-2021 de Tokyo, avant l'organisation d'élections générales pour élire un nouveau président», a précisé Bouarifi, également président de la fédération algérienne de basket-ball (FABB). Le Bureau exécutif du (COA) avait entériné le 12 mai dernier, la démission du président Mustapha Berraf et désigné son 1er vice-président, Mohamed Meridja, à titre intérimaire.

Berraf avait entretenu le suspense durant plusieurs semaines, après avoir démissionné «verbalement» du COA sans le notifier par écrit. Les membres du Bureau exécutif avaient rejeté cette démission et tenté de lui faire changer d'avis. Berraf s'était dit «fatigué» face aux «attaques répétées» dont il fait l'objet «lui et sa famille».