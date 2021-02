La Fédération algérienne du sport et travail (FAST) tiendra son assemblée générale élective pour le cycle olympique 2021-2024 le 19 février, à l’institut de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine (Alger).

L’AG élective sera précédée par une assemblée générale ordinaire le 12 février au même lieu, a ajouté la même source, précisant qu’elle permettra l’élection des membres des commissions des candidatures et de recours, ainsi que celle de la passation de consignes, et ce en prévision du scrutin du 19 février. Le président sortant de la FAST, Abdelkrim Chouchaoui, a souligné la nécessité, pour les participants, de respecter le protocole sanitaire lié à la lutte anti-Covid, afin de garantir un bon déroulement des travaux des deux prochaines assemblées générales.

Le responsable de l’instance fédérale a toutefois indiqué qu’il n’a pas encore tranché au sujet d’une éventuelle candidature de sa part pour un autre mandat à la tête de la FAST.