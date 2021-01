La Fédération algérienne de vovinam viet vo dao (FAVV) tiendra son Assemblée générale élective (AGE) le 6 février à la salle omnisports de Dar El Beida (Alger), pour élire le nouveau président qui dirigera l'instance durant le mandat olympique 2021-2024, a-t-on appris dimanche de la FAVV. «On s'est mis d'accord sur la date du 6 février prochain pour tenir l'Assemblée élective, et nous espérons que les travaux se dérouleront dans les meilleures conditions possibles», a indiqué à l'APS le président de la fédération, Mohamed Djouadj.

La FAVV a tenu son AG ordinaire (AGO) samedi dernier, en présence de 27 membres sur un total de 35, dont 17 jouissent du droit de vote. Les bilans moral et financier de 2020 ont été approuvés à l'unanimité au cours de cette AGO, qui a procédé par la suite à la désignation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l'AGE du 6 février.

La commission de candidatures se compose de Mohamed Bourahla (président) et Hossam Mazari (membre), alors que la commission de recours est présidée par Adel Kouadri, épaulé dans sa tâche par Mohamed Mekkioui en tant que membre, au moment où Tarek Aissous a été désigné comme président de la commission de passation de consignes, comportant également Ismaïl Benameur en tant que membre.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 31 janvier, et l'actuel président Mohamed Djouadj a déjà exprimé sa volonté de briguer un nouveau mandat.