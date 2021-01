L'Assemblée générale élective de la Ligue algéroise de cyclisme (AGE/LAC), initialement prévue mardi après-midi, à la salle omnisports Mokhtar-Aribi d'El-Biar (Alger), pour la désignation d'un nouveau bureau pour le mandat olympique 2021-2024, a été finalement reportée à une date ultérieure, a appris l'APS auprès de ladite instance.

Le motif de cet ajournement n'a pas été dévoilé, tout comme la nouvelle date à laquelle se tiendra finalement cette AGE. Mais selon des sources proches de l'instance, «le report a été décidé par la direction de la jeunesse et des sports» de la wilaya d'Alger.

Le dirigeant Lahcène Begag, actuel membre du bureau de Ligue, est seul candidat à la présidence de l'instance. En effet, la Commission des candidatures avait bouclé son travail jeudi dernier, à midi, et Begag a été le seul candidat à avoir déposé un dossier complet dans les délais réglementaires.

Etant donné que jusque-là aucune opposition n'a été émise contre sa candidature, la LAC pensait pouvoir tenir son AGE dès mardi, et avec l'élection de Begag à coup sûr comme nouveau président. La Ligue algéroise de cyclisme avait tenu une première AGE, le 9 janvier courant, et avait reconduit l'ancien président Messaoud Daoud pour un nouveau mandat olympique à la tête de l'instance (2021-2024).

Cependant, la tutelle avait invalidé ce résultat, en demandant à la Ligue algéroise de tenir une autre assemblée, pour élire un autre président, car selon elle, Messaoud Daoud était inéligible.

En effet, ce dirigeant avait fait l'objet d'une suspension de 6 mois, alors que les règlements en vigueur ne permettent pas aux candidats ayant été suspendus pour plus de 3 mois de prétendre à la présidence d'une instance sportive et c'est ainsi que sur instruction de la tutelle, la Ligue algéroise s'est résolue à tenir une nouvelle AGE, dans le respect des règlements, pour désigner un nouveau président.