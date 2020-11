L'assemblée générale ordinaire du Comité olympique et sportif algérien (COA) est maintenue à sa date initiale, le samedi 14 novembre à Alger, a-t-on appris mardi auprès du secrétaire général de l'instance olympique. «Les travaux de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2019 se tiendront, comme prévu, samedi à Alger», a indiqué à l'APS, Rabah Bouarifi. Ce dernier a estimé que le lieu choisi (hôtel El Djazaïr) convient pour la tenue de la rencontre lors de laquelle «toutes les mesures sanitaires seront prises pour protéger la santé des participants». Il est à rappeler qu'outre l'examen des bilans moral et financier de l'exercice-2019, les membres statutaires de l'assemblée générale du COA seront appelés à élire deux nouveaux membres du Comité exécutif dont une représentante féminine. À la date limite de dépôt des candidatures, quatre candidats ont déposé leurs dossiers pour intégrer le bureau exécutif. Il s'agit de Soraya Haddad (ex-judokate), Feriel Chouiter (médecin), Faïrouz Dih (ex-internationale de basket-ball), Elhadi Mossab (président de la Fédération nationale du sport pour tous) et Azzedine-Brahim Djelloul (président de la Fédération algérienne des échecs).