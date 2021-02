La 43e Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF aura lieu comme prévu initialement, le 12 mars prochain à Rabat (Maroc), a indiqué l’instance lundi. Certains médias africains avaient évoqué un éventuel report de l’élection pour permettre au président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad, d’avoir plus de temps pour faire sa campagne électorale. Quatre candidats sont en course pour la succession du Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a été rejetée en interne par le Comité exécutif. Il s’agit du Sénégalais Augustin Senghor, de l’Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice Tlhopane Motsepe.