Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l'attaquant Lautaro Martinez (23 ans, 14 matchs et 6 buts en Série A cette saison) continue son aventure avec l'Inter Milan. Dans les colonnes du média Olé, l'agent de l'international argentin, Carlos Alberto Yaqué, a évoqué l'avenir de son client. «Il est bien là où il est. Il grandit et apprend. C'est un gars avec un potentiel énorme, sans limites, qui peut devenir un joueur de premier plan. Le plus important est qu'il se soit habitué très rapidement au football européen. Il est arrivé et a immédiatement joué, marqué et montré au public qu'il aimait ça. Il a encore 3 ans de contrat. Celui qui le veut devrait aller parler avec l'Inter. Mais là, il est calme et heureux, il joue et grandit», a assuré Yaqué.