La Fédération algérienne de football a annoncé, mardi soir, que les travaux de son assemblée générale ordinaire auront lieu le mardi 27 octobre à partir de 10h, à l'hôtel Sheraton Club des Pins, Alger. «Conformément aux dispositions de ses statuts, notamment les articles 12.1, 20, 27 et 28, la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra les travaux de son Assemblée générale ordinaire le mardi 27 octobre 2020 à 10h00 à l'hôtel Sheraton Club des Pins, Alger», a annoncé l'instance fédérale. Celle-ci ajoute que l'ordre du jour de cette assemblée portera, entre autres, sur: l'approbation du procès-verbal de l'AGO du 2 mai 2019, présentation et approbation du rapport portant bilan moral d'activité de l'exercice 2019; présentation du bilan financier de l'exercice 2019; présentation du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2019; approbation du bilan financier de l'exercice 2019; présentation et approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2020.

Il est précisé, par ailleurs, que dans la convocation qui leur a été transmise, «dans les délais réglementaires», les membres souhaitant soumettre des propositions concernant l'ordre du jour et/ou des questions sur le contenu des différents rapports sont priés de les communiquer par écrit au plus tard aujourd'hui à l'adresse électronique suivante: [email protected] Pour des raisons organisationnelles, «les membres de l'assemblée générale sont priés également de confirmer leur participation en complétant le formulaire qui leur a été transmis et de le retourner au plus tard le jeudi 22 octobre 2020 à la même adresse électronique, à savoir: [email protected]». «Par ailleurs, les documents relatifs aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire ont été transmis par courriel en pièces jointes et seront aussi disponibles au niveau du secrétariat général de la FAF pour retrait en cas de besoin à partir du samedi 24 octobre 2020», ajoute encore la FAF, en insistant sur «le respect en toute circonstance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et invite les membres participants à l'AGO de se munir d'un test PCR (72h) afin de prendre part aux travaux de ladite assemblée.