La Fédération internationale de boxe (AIBA), pourtant en pleine crise de gouvernance et privée de l’organisation du tournoi olympique, a décidé de relancer la Coupe du monde de boxe dont la prochaine édition aura lieu en octobre à Nijni Novgorod (Russie). La dernière édition de cette compétition par équipe avait eu lieu à Moscou en 2008 et avait été remportée par Cuba. Le tournoi, qui aura pour slogan « Boxer pour la paix », sera organisé à Nijni Novgorod pour coïncider « avec le 75e anniversaire de la victoire » des alliés lors de la seconde guerre mondiale, a indiqué vendredi l’AIBA dans un communiqué. Ce tournoi par équipe ouvert « aux meilleures équipes nationales du monde » rend la boxe « plus attractive pour les spectateurs et les sponsors », assure la fédération. Cette annonce intervient alors que l’AMA a prononcé en décembre l’exclusion de la Russie des JO-2020 de Tokyo-2020 et des compétitions internationales pour 4 ans.