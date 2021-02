L'ES Sétif, représentant algérien en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), coleader du championnat d'Algérie avec l'Olympique Médéa - avec un match en retard-, s'est brillamment imposée à Accra au Ghana face à l'Asante Kotoko (2-1), en match aller des 16es de finale «bis», disputé dimanche dernier. Cette victoire hors du pays confirme, si besoin est, qu'il faudra bel et bien compter cette saison sur cette Entente de Sétif, très bien coachée par le Tunisien Nabil El Kouki. Sur le terrain Accra sports Stadium, les joueurs sétifiens se sont si bien battus qu'ils ont tenu jusqu'à la 68e minute du jeu pour concéder le premier but de la partie, marqué par Kwame Poku. D'ailleurs, au premier quart d'heure de jeu, le Malien Touré a bien failli ouvrir la marque pour l'ES Sétif, n'était-ce l'intervention du gardien de but Razak Abalora, qui a détourné la balle. Ce même Touré a raté, une deuxième occasion d'ouvrir la marque, en ayant mal négocié une reprise de balle (28'). Et vers la fin de la première partie, c'est au tour de l'équipe d'Asante de voir son joueur rater une belle occasion d'ouvrir la marque à la 43e minute de jeu. La mi-temps est sifflée sur le score de parité (0-0). En seconde période, les joueurs du coach El Kouki procèdent par des contres, mettant en péril les joueurs adverses. Mais c'est contre toute attente que Kwame Opoku a su bien exploiter une erreur défensive des Sétifiens pour ouvrir la marque (68'). Dans ce genre de match sur les terrains africains, d'aucuns estiment que les Sétifiens seront découragés après tant d'efforts pour tenir en respect les joueurs du coach Abdul Gazal. Mais, c'était sans compter sur la détermination des joueurs algériens, et surtout sur ce «traditionnel» deuxième souffle du représentant algérien dans cette compétition continentale avec laquelle il veut renouer et surtout se qualifier d'abord à la phase des poules, comme premier objectif intermédiaire. Le très efficace jeune Ammoura, qui venait juste de remplacer son coéquipier Touré, a saisi une très belle opportunité pour égaliser (73'). Revigorés par ce but égalisateur les joueurs de l'Entente de Sétif multiplient les attaques et l'une d'entre elles a été bien exploitée par Kendouci qui plante le second but à la 80e minute de jeu. Et comme il fallait s'y attendre, les joueurs de l'Asante ont réagi avec la ferme conviction d'égaliser. Devant une équipe algérienne très bien organisée et en particulier en défense avec un excellent gardien de but nommé Khedaïria, l'arbitre du match, le Camerounais Effa Essouma n'a pas trouvé mieux que d'«offrir» comme de «tradition» un penalty au club local. Mais, il se trouve que le gardien de l'Entente, Sofiane Khedairia, a sauvé sa cage brillamment devant le tir de Naby Keita, boostant ainsi ses coéquipiers et mettant en doute les joueurs adverses. Les joueurs de l'Entente de Sétif gagnent finalement cette partie sur ce score de deux buts à un et attendent avec impatience le match retour prévu le 21 du mois en cours au stade du 8-Mai 1945 de Sétif pour confirmer leur qualification à la phase des poules. Il ne reste plus aux joueurs de l'Entente et leurs différents staffs que de bien préparer la rencontre retour décisive dans cinq jours, surtout qu'avec cette victoire, ils ont réussi à prendre une sérieuse option pour la qualification à la phase de poules de cette édition 2020-2021 de la coupe de la CAF.