L'international sénégalais Mbaye Niang a reconnu que l'Algérie avait méritait son sacre lors de la dernière CAN-2019, remportée en finale face au Sénégal (1-0). «La finale, ils l'ont moins dominée mais ils ont fait un meilleur tournoi. Il ne faut pas être mauvais et dire qu'on était au-dessus de l'Algérie, j'entends plein de trucs», a indiqué Niang sur Instagram avec beIN Sports, ajoutant que «la finale tu la gagnes lors du premier match de poule. Eux, ils ont mérité de gagner tout au long du tournoi». Pour Niang, la finale, perdue logiquement, est une leçon qui doit servir pour le futur. «Certains prennent le football tellement à coeur qu'ils oublient que c'est un jeu. Il y a de très bons joueurs dans les deux équipes et il y aura surement un gagnant et un perdant lors d'une finale. Après tu repenses à quelques scènes du match et même de la CAN et tu te dis qu'est-ce que tu n'as pas fait à un certain moment. Mais tu te dis, tu as perdu devant qui? Et tu réalises qu'ils l'ont mérité», a tenu à souligner le buteur sénégalais, concluant que la finale doit booster l'équipe pour aller gagner la prochaine en 2021.