L'Algérie pointe à la 5e place au classement des associations membres de la Confédération africaine de football (CAF) pour les compétitions interclubs: Ligue des champions et coupe de la Confédération, établi sur la performance des clubs dans chaque épreuve, rapporte l'instance continentale, mardi dernier, sur son site officiel. Avec 81 points, l'Algérie est devancée par le Maroc (180 pts), l'Egypte (147 pts), la Tunisie (140 pts), et la RD Congo (83 pts). «Le classement des associations mem-bres de la CAF est basé sur la performance de leurs représentants en Ligue des Champions et en coupe de la Confédération sur une période de 5 ans.

Les 12 meilleures associations membres sont éligibles pour engager deux équipes chacune dans les deux compétitions interclubs pour la saison concernée», précise l'instance continentale. Avant d'expliquer: «Le total de chaque association membre est obtenu en multipliant les points gagnés grâce aux performances de ses représentants en Ligue des Champions ou en coupe de la Confédération par le coefficient de la saison concernée. L'Algérie sera représentée par le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger (2e) en Ligue des champions, alors que l'ES Sétif sera en lice en coupe de la Confédération, en attendant la désignation du second représentant dans cette épreuve. Suite à l'annulation de la coupe d'Algérie 2019-2020, dont le vainqueur devait prendre part à la coupe de la Confédération, la Fédération algérienne (FAF) devrait désigner celui qui accompagnera l'Entente dans cette compétition. R.S.