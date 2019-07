La sélection nationale a rejoint les Éléphants de la Côte d'Ivoire et les Léopards de la République démocratique du Congo à la 5e marche du classement des équipes ayant le plus remporté la coupe d'Afrique des nations. Les joueurs algériens ont décroché un deuxième titre africain après 29 ans d'attente, cette semaine, en Egypte. La première remonte à la CAN 1990 disputée en Algérie. Le classement est largement dominé par les Pharaons égyptiens avec pas sept coupes d'Afrique remportées, les Camerounais sont deuxième avec cinq sacres et la dernière marche du podium revient aux Blacks Stars du Ghana avec quatre titres.