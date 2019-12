Le Maroc a remporté le Championnat arabe de Golf, dont la 39e édition a pris fin sur le parcours d’Amelkis Golf à Marrakech (Maroc), après trois jours de compétition en l’absence de l’Algérie, pourtant habituée à prendre part à cette compétition. Avec un total de 639 coups, le Maroc conserve son titre, devant l’Egypte, médaillée d’argent (867 coups) et la Tunisie, médaillée de bronze avec un total de 874 coups. Le Maroc domine le championnat arabe depuis l’édition 2011 en individuel et par équipes, à l’exception de celle de 2016. La 39e édition du Championnat arabe de golf a enregistré la participation de 50 golfeurs issus de 13 pays arabes: Tunisie, Irak, Koweït, Palestine, Emirats arabes Unis, Bahreïn, Liban, Libye, Arabie saoudite, Egypte, Oman, Qatar et Maroc, pays hôte, alors que l’Algérie a brillé par son absence, au grand étonnement des responsables de l’Union arabe de Golf. La 40e édition du Championnat arabe de Golf se déroulera en Egypte en 2020.