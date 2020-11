L'Algérie sera absente de l'Open de Yaoundé (Cameroun) de judo, prévu les 7 et 8 novembre, faute de billets d'avion, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Selon le site de l'Union africaine de judo, la FAJ devait participer avec huit athlètes à ce tournoi. Il s'agit, chez les messieurs, de Fethi Nourine (-73 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg), ainsi que de Meriem Moussa (-52 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) pour les dames. Concernant l'Open de Dakar (14-15 novembre), dont les engagements sont ouverts, la participation de l'Algérie est toujours en suspens, selon le directeur technique national à la FAJ, Salim Boutebcha. L'Open de Yaoundé sera la première compétition continentale qui va avoir lieu depuis le mois de mars dernier, après l'annulation de toutes les activités de l'UAJ en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Il devrait regrouper plus de 100 judokas d'une quinzaine de pays, dont 51 Camerounais.