Les sélections algériennes masculine et féminine de handball ne seront pas présentes à la 12e édition des jeux Africains, prévue du 19 au 31 août à Rabat (Maroc), a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAHB).

«Après des consultations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité olympique algérien et la FAHB, il a été décidé de ne pas engager les sélections nationales (messieurs et dames) aux Jeux africains de Rabat», a indiqué l’instance fédérale dans un bref communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Chez les messieurs, la FAHB avait mis sur pied une sélection B conduite par l’entraîneur Djalaleddine Harous et son adjoint Amar Daoud pour prendre part au tournoi. Dès sa prise de fonctions, le staff technique a convoqué 25 joueurs dont la majorité avait moins de 21 ans, auxquels s’ajoutaient des éléments d’expérience pour encadrer le vestiaire, à l’image du gardien de but du GS Pétroliers et de l’équipe A, Abdallah Benmenni. Les joueurs de l’équipe première ont été laissés à la disposition du nouveau sélectionneur, le Français Alain Portes, pour le premier stage de préparation en vue de la coupe d’Afrique des nations-2020 en Tunisie. Pour les dames, c’est l’équipe-type qui devait être engagée sous la conduite du nouvel entraîneur Rabah Graïche et son adjointe Nassima Dob. Au tournoi de handball des Jeux africains 2019, l’Algérie devait évoluer dans le groupe A avec l’Egypte, la RD Congo, le Nigeria et le Burkina Faso chez les messieurs et le Maroc, le Mali et la Guinée équatoriale en dames.