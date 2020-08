L’Union arabe de badminton a attribué à l’Algérie l’organisation de l’édition 2021 de ses championnats (U19/garçons et filles), à l’occasion de son Assemblée générale ordinaire (AGO), tenue en mode visioconférence, par mesure de prévention contre la pandémie de Covid-19, a annoncé l’instance arabe sur sa page Facebook. De son côté, l’Arabie saoudite a hérité de l’organisation des Championnats arabes des moins de 19 ans, alors que le Koweït abritera les Championnats arabes des U13, U15 et U17. Concernant les Championnats arabes de para-badminton, ils se dérouleront dans un pays qui reste encore à désigner, entre Bahreïn et les Emirats arabes unis, a encore précisé l’Union arabe.

14 nations ont participé à cette AGO, tenue pour la première fois de son histoire en mode visioconférence, à savoir : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Sultanat d’Oman, Liban, Tunisie, Egypte, Irak, Jordanie, Palestine, Soudan, Libye et Syrie, alors que trois autres nations : le Maroc, Djibouti et la Mauritanie étaient absentes.