L’Algérie est officiellement invitée au tournoi mondial de Montaigu pour les U16 l’an prochain. Les Algériens seront dans le groupe A avec la France, l’Argentine et le Mexique, soit l’hôte de la compétition et les deux finalistes du dernier tournoi. Dans le second groupe on trouvera le Brésil, le Portugal, l’Angleterre et le Japon. Pour rappel il s’agit d’un des tournois les plus relevés de la planète où de nombreuses stars mondiales ont été repérées.