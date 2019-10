Six boxeuses représenteront l’Algérie aux prochains Championnats du monde « Elite », prévus du 3 au 13 octobre 2019 à Ulan Ude (Russie). Il s’agit de Fatiha Mansouri (48 kg), Roumayssa Boualem (51 kg), Widad Sefouh (54 kg), Hadjila Khelif (57 kg), Imane Khelif (60 kg) et Chahira Selmouni (64 kg), encadrées par les entraîneurs Abdelhani Kinzi, Hakima Khaled et Brahim Makhlouf. « Le docteur Nacera Ammoura a été désignée par la Fédération internationale de boxe (AIBA) pour officier en tant que médecin de Ring pendant ces Championnats du monde », a précisé le DTN Meziane. La sélection algérienne s’est envolée pour la Russie tard dans la soirée de dimanche, sous la conduite du secrétaire général de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Sofiane Gareche, désigné comme chef de délégation.