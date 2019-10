L’équipe nationale algérienne militaire de football a assuré sa présence aux demi-finales des Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine), en éliminant l’Irlande (3-0), , hier en quart de finale du tournoi. Les trois buts algériens ont été inscrits par Doran Craig (CSC 26’), Oussama GAttal (47’) et Houssem Eddine Ghacha (90’+1). L’Algérie a terminé la partie à 9 après l’expulsion de Oussama GAttal (83’, carton rouge direct) et Walid Ouabdi (84’, pour cumul de cartons). De son côté, le joueur irlandais Sean Gannon a été exclu dans le temps additionnel (90’+7). Les deux sélections s’étaient déjà rencontrées au tour préliminaire en poule A, et la victoire était revenue à l’Algérie sur un score sans appel (4-0). En demi-finale, prévue demain, les protégés de Mohamed Boutadjine affronteront le Bahreïn, vainqueur en quart de la sélection d’Oman (1-0), alors que dans l’autre demi-finale, la Corée du Nord qui a éliminé la Grèce (1-0), en découdra avec le Qatar tombeur de l’Egypte sur le même score. La finale et le match pour la médaille de bronze sont programmés pour le 27 octobre.