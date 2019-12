La Fédération algérienne handisport (FAH) s’est officiellement portée candidate à l’organisation des Championnats d’Afrique de handi-basket et de goal-ball (hommes et dames), qualificatifs aux jeux Paralympiques de Tokyo-2020, a indiqué à l’APS le président de l’instance fédérale, Mohamed Hachefa. Les pays africains devaient se disputer les places qualificatives pour Tokyo, en handi-basket et goal-ball entre autres, lors des Jeux para-africains, initialement prévus au Maroc en janvier prochain, les premiers dans l’histoire du handisport africain, avant la décision des autorités marocaines de se retirer de l’organisation pour des raisons « financières », avaient-elles expliqué. « Nous avons officiellement postulé à l’organisation des tournois africains de handi-basket et goal-ball, ou l’un des deux », a déclaré Hachefa, expliquant que la proposition a été soumise pour approbation aux membres de son bureau exécutif et une demande officielle a été envoyée aux fédérations internationales concernées : l’IWBF pour le handi-basket et l’IBSA pour le goal-ball. Les tournois des deux disciplines devront être organisés avant le mois de février prochain pour désigner les représentants du continent africain au rendez-vous paralympique de Tokyo, sachant que le champion en messieurs et dames dans les deux sports se qualifiera. L’Algérie sera en concurrence avec l’Afrique du Sud et le Maroc pour l’organisation du Championnat de handi-basket, et sera probablement en course avec l’Egypte pour le goal-ball. La date de rigueur pour la demande d’organisation du Championnat de goal-ball a été fixée au 16 décembre, alors que l’IWBF décidera samedi ou dimanche du pays qui aura l’honneur d’abriter la compétition de basket sur fauteuils. « Pour le handi-basket, l’IWBF, réunie en session ordinaire en Thaïlande en marge des Championnats d’Asie, donnera aux représentants des pays africains candidats la possibilité de faire une communication sur Skype, afin de convaincre les membres de l’instance de la solidité de leur dossier et d’offrir le maximum de garanties », a expliqué le président de la FAH. Il est à rappeler que l’Algérie avait réussi, en 2015, à obtenir l’organisation des Championnats d’Afrique de handi-basket et de goal-ball, se qualifiant dans les deux disciplines en messieurs et dames aux jeux Paralympiques de Rio-2016. L’Algérie était candidate avec l`Afrique du Sud à l’organisation du tournoi de handi-basket, mais seule pour abriter le Championnat de goal-ball. « Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour obtenir l’organisation d’une des deux compétitions, si ce n’est pas les deux ensemble, en nous appuyant sur l’expérience algérienne dans ce domaine et l’intérêt porté par l’Etat au handisport et ses encouragements pour aider nos athlètes à se qualifier à Tokyo », a conclu Hachefa.