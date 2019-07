L’Algérie a été versée dans le groupe A de la 1ère édition de la coupe d’Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019), prévue du 19 au 28 juillet à Bamako (Mali), selon le tirage au sort de la compétition effectué samedi à Praia (Cap Vert). Le Cinq national évoluera aux côtés du pays organisateur, le Mali, et la Côte d’Ivoire. L’entraîneur de la sélection algérienne, Bilal Faïd, a estimé que le tirage au sort n’a pas épargné son équipe, qui est en stage précompétitif depuis le 10 juillet à Alger.

« Nous abordons cette compétition avec beaucoup d’appréhension.

Nous sommes dans le même groupe que le Mali, l’une des nations africaines qui a le plus progressé, notamment chez les jeunes avec une finale mondiale chez les moins de 19 ans. Pour la Côte d’Ivoire tout dépendra de l’effectif retenu par le staff ivoirien », a-t-il déclaré à l’APS. « Malgré le manque de préparation, nous allons nous donner à fond et profiter de ce tournoi pour constituer une solide équipe, en prévision des éliminatoires de l’AfroBasket-2021, qui reste notre principal objectif », a-t-il ajouté. Pour cette première édition de l’AfroCan, qui regroupe 12 équipes réparties en 4 groupes (A, B, C, D), chaque équipe rencontrera les deux adversaires de son groupe en aller simple. Les équipes classées premières de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale, alors que les équipes classées deuxième et troisième joueront le tour de qualification pour compléter le tableau des quarts de finales. Toutes les rencontres du tournoi se disputeront au Palais des sports Salamatou-Maiga de Bamako.

Composition des groupes :

·Groupe A : Mali, Côte d’Ivoire, Algérie.

·Groupe B : Nigeria, RD Congo, Kenya.

·Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.

·Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinée.