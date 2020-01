La sélection algérienne de handball, versée dans le tournoi numéro trois de qualification olympique (TQO), prévu du 17 au 19 avril à Berlin (Allemagne), entamera sa campagne de qualification aux jeux Olympiques 2020 face à la Slovénie, selon le programme dévoilé par la Fédération internationale de la discipline (IHF). Le Sept national jouera son deuxième match face à la Suède (18 avril) avant de boucler le tournoi face au pays organisateur, l’Allemagne (19 avril). L’Algérie a pris la 3e place de la CAN-2020, qualificative au TQO, en s’imposant devant l’Angola 32-27 en match de classement, alors que l’Egypte s’est adjugée le tournoi devant la Tunisie (27-23). Ce TQO donnera donc une autre chance à la sélection nationale d’aller disputer les JO de Tokyo, puisque deux billets sont à glaner dans chacun des trois groupes de TQO. Le TQO numéro un regroupe la Norvège (organisateur), le Brésil, le Chili et la Corée du Sud, alors que TQO numéro 2 est composé de la France (organisateur), de la Croatie, du Portugal et de la Tunisie. Six pays sur 12 ont déjà assuré leur qualification aux JO-2020. Il s’agit du Japon (organisateur), Danemark (tenante), Espagne, Egypte, Argentine, Bahreïn.