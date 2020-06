La sélection algérienne des échecs a remporte la 2e place au tournoi international virtuel groupe A «Echec et mat au coronavirus», clôturé dimanche après trois jours de compétition, a-t-on appris, lundi dernier, du président de la Fédération algérienne des échecs (FAE), Azzeddine Brahim Djelloul. La première place revenue à la Grèce avec un total de 412 points suivie de l'Algérie avec 380 points et de Monaco avec 368 points. Ce tournoi par équipes, disputé sur le Net au système aller retour a réuni 18 pays: Algérie, France, Grèce, Monténégro, Portugal, Monaco, Andorre, Liban, Chypre, Egypte, Croatie, Turquie, Albanie, Kosovo, Tunisie, Syrie, Malte et Saint-Marin. Ce tournoi international virtuel par équipes comporte 10 étapes, dont la deuxième aura lieu du vendredi au dimanche prochain.