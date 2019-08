En Ligue des champions d’Afrique, la JS Kabylie et l’USM Alger ont validé leurs billets pour les 16es de finale la C1.

La JSK est revenue de très loin au stade d’Oumdurman à Khartoum face aux Soudanais d’Al Merreikh. Menée au score (3-0) jusqu’à la 75’, la formation kabyle a trouvé des ressources nécessaires pour marquer « deux buts en or » grâce à ses deux nouvelles recrues estivales Banouh (86’) et Addadi (90’+4) sur penalty. En match aller, la JSK s’était imposée (1-0) à Béjaia. Une qualification inespérée qui permet aux Canaris de poursuivre leur aventure en Ligue des champions, eux qui vont devoir passer l’écueil d’un adversaire redoutable : les Guinéens de Horoya Conakry. La JSK a été imitée dimanche soir par l’USM Alger, qui n’a pas trouvé de difficultés pour éliminer la modeste équipe nigérienne de l’AS Sonidep (3-1), au stade du 5-Juillet. Vainqueur lors de la première manche à Niamey (2-1), le champion d’Algérie sortant n’a fait qu’une bouchée du représentant du Niger, alors que l’entraîneur Billel Dziri a recouru intelligemment à un turn-over, en ménageant certains cadres à l’image de Meftah et Zouari, en vue des prochaines échéances. L’USMA affrontera au prochain tour les Kényans de Gor Mahia. Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de poules en 2018 (aller : 0-0 à Nairobi, retour : 2-1 à Alger).

En coupe de la Confédération africaine (CAF), le CR Belouizdad et le Paradou AC ont passé facilement l’écueil respectivement des Tchadiens de CotonTchad et des Guinées de l’IC Kamsar. Le Chabab, détenteur de la coupe d’Algérie, s’est imposé dans les deux manches sur le même score (2-0), validant son billet aux 16es de finale, où il doit sortir le grand jeu pour éliminer l’ogre égyptien de Pyramids FC, devenu en un laps de temps court l’un des concurrents des deux icônes du football égyptien Al-Ahly et le Zamalek. Le Paradou AC n’a pas déçu pour sa première participation continentale de son histoire, en se qualifiant sans encombres, aux dépens de l’IC Kamsar (aller : 3-0, retour : 0-1). A l’instar du CRB, le PAC a hérité d’un client sérieux : le club tunisien du CS Sfaxien, récent vainqueur de la Coupe de Tunisie, et l’un des favoris en puissance pour remporter le trophée.

En Coupe arabe des clubs, la JS Saoura a été l’auteur d’une belle performance, en réalisant un sans-faute lors du tournoi préliminaire disputé du 19 au 25 août à Casablanca. Les coéquipiers du capitaine Sid Ali Yahia Chérif ont validé leur billet pour les 16es de finale, grâce à leur victoire sur le fil dimanche soir face au club tunisien du CA Bizertin (1-0), terminant leader de leur groupe avec 9 pts. Pour espérer continuer l’aventure dans cette lucrative compétition, la JSS doit inéluctablement éliminer au prochain tour, à élimination directe, le club saoudien d’Al-Shabab, où évolue le défenseur international algérien Djamel Eddine Benlameri Les deux autres représentants algériens dans cette épreuve, le MC Alger et le CS Constantine, exemptés du tour préliminaire, entreront en lice directement en 16es de finale. Le CSC accueillait hier soir les Bahreïniens d’Al-Muharraq au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h30), alors que le Mouloudia recevra les Omanais d’Al-Dhafar, le 24 septembre au stade du 5-Juillet (20h30).